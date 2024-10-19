У Луганську знищили чергового воєнного злочинця: що відомо

Така доля чекає на кожного, хто прийшов на українську землю.

У центрі Луганська знищено російського воєнного злочинця. Йдеться про майора Дмитра Первуху.

Про це пише ГУР МО.

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Як зазначається, 18 жовтня 2024 року близько 11:40 у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ "Патріот". Всередині машини перебував офіцер російської окупаційної армії. Це майор Первуха Дмитро Володимирович.



"Внаслідок вибуху причетний до воєнних злочинів загарбник — знищений. Первуха перебував на службі підпорядкованого генштабу ЗС РФ 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибірськ".



На окупованих територіях України майор обіймав посаду так званого "начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби".

Раніше у російському Красноярську, ймовірно, ліквідували військового злочинця Сергія Конкеєва. Повідомляється, що його усунули партизани руху проти путінізму "Екстреміст".

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