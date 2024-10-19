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У Луганську знищили чергового воєнного злочинця: що відомо

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У Луганську знищили чергового воєнного злочинця: що відомо

У Луганську знищено російського воєнного злочинця

Така доля чекає на кожного, хто прийшов на українську землю.

У центрі Луганська знищено російського воєнного злочинця. Йдеться про майора Дмитра Первуху.

Про це пише ГУР МО.

Деталі

Як зазначається, 18 жовтня 2024 року близько 11:40 у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ "Патріот". Всередині машини перебував офіцер російської окупаційної армії. Це майор Первуха Дмитро Володимирович. 
 
"Внаслідок вибуху причетний до воєнних злочинів загарбник — знищений. Первуха перебував на службі підпорядкованого генштабу ЗС РФ 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий  пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибірськ". 
 
На окупованих територіях України майор обіймав посаду так званого "начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби".

Раніше у російському Красноярську, ймовірно, ліквідували військового злочинця Сергія Конкеєва. Повідомляється, що його усунули партизани руху проти путінізму "Екстреміст".

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