У Луганську горить нафтобаза, яка постачає пальне окупаційній армії: видовищне відео
Уражений об’єкт є одним із найважливіших для постачання пального російським окупантам.
Увечері 4 вересня у тимчасово окупованому Луганську після серії вибухів спалахнула потужна пожежа на місцевій нафтобазі. Очевидці повідомляють про атаку дорнів на стратегічний для окупантів об’єкт.
Відео пожежі оприлюднили місцеві Telegram-канали.
На опублікованих кадрах видно величезний стовп диму, який здіймається на десятки метрів.
Між клубами чорного диму проглядаються язики полум’я на місці «прильоту».
У партизанському русі «АТЕШ» повідомили, що влучання дрона було по нафтобазі, яка служить для постачання 41-ї та 20-ї загальновійськових армій ЗС РФ.
Українські підпільники нагадали, що в серпні було проведено розвідку на цьому об’єкті, який є одним із найважливіших для постачання пального російським окупантам.
Нагадаємо, раніше українські дрони успішно атакували підземний склад вибухових речовин підприємства «Алексінський хімічний комбінат» в Тульській області РФ.