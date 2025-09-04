У Луганську горить нафтобаза, яка постачає пальне окупаційній армії: видовищне відео

Пожежа в Луганську / © скриншот з відео

Увечері 4 вересня у тимчасово окупованому Луганську після серії вибухів спалахнула потужна пожежа на місцевій нафтобазі. Очевидці повідомляють про атаку дорнів на стратегічний для окупантів об’єкт.

Відео пожежі оприлюднили місцеві Telegram-канали.

На опублікованих кадрах видно величезний стовп диму, який здіймається на десятки метрів.

Між клубами чорного диму проглядаються язики полум’я на місці «прильоту».

В окупованому Луганську спалахнула пожежа після серії вибухів

У партизанському русі «АТЕШ» повідомили, що влучання дрона було по нафтобазі, яка служить для постачання 41-ї та 20-ї загальновійськових армій ЗС РФ.

© Telegram / Рух "АТЕШ"

Українські підпільники нагадали, що в серпні було проведено розвідку на цьому об’єкті, який є одним із найважливіших для постачання пального російським окупантам.

Нагадаємо, раніше українські дрони успішно атакували підземний склад вибухових речовин підприємства «Алексінський хімічний комбінат» в Тульській області РФ.