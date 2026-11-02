У Луганську повідомляють про численні вибухи: під удар могла потрапити телефонна компанія

Луганськ / © Exilenova+

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У тимчасово окупованому Луганську повідомляють про численні вибухи на тлі атаки БпЛА.

Про це пише Telegram-канал Exilenova+.

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За попередньою інформацією каналу, під удар могла потрапити «Луганська телефонна компанія».

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Даних про масштаби пошкоджень і можливих постраждалих наразі немає. Інформація про ураження компанії потребує підтвердження.

Нагадаємо, що раніше повідомлося, що в окупованому Луганську пролунали десятки вибухів: під ударом опинився центр зв'язку

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