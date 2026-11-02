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У Луганську повідомляють про численні вибухи: під удар могла потрапити телефонна компанія
У тимчасово окупованому Луганську повідомляють про атаку безпілотників і можливе ураження місцевої телефонної компанії.
У тимчасово окупованому Луганську повідомляють про численні вибухи на тлі атаки БпЛА.
Про це пише Telegram-канал Exilenova+.
За попередньою інформацією каналу, під удар могла потрапити «Луганська телефонна компанія».
Даних про масштаби пошкоджень і можливих постраждалих наразі немає. Інформація про ураження компанії потребує підтвердження.
Нагадаємо, що раніше повідомлося, що в окупованому Луганську пролунали десятки вибухів: під ударом опинився центр зв'язку
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