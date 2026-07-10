ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
1 хв

У Луганську пролунали вибухи: можливе влучання по залізниці

У тимчасово окупованому Луганську пролунали кілька потужних вибухів. За даними руху АТЕШ, у небі над містом кружляли кілька груп дронів, а російська ППО намагалася їх збити.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У тимчасово окупованому Луганську вночі було неспокійно. Агенти руху АТЕШ повідомили про кілька потужних вибухів у місті.

За їхніми даними, над Луганськом кружляли кілька груп безпілотників. Російська протиповітряна оборона активно намагалася їх збивати, однак, як зазначають у русі, очевидно, безрезультатно.

Також АТЕШ повідомляє про можливе влучання по залізничній інфраструктурі в Луганську.

Офіційного підтвердження наслідків вибухів наразі немає. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині обмежили перевезення до Донеччини та Криму: що відомо

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
44
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie