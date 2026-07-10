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У Луганську пролунали вибухи: можливе влучання по залізниці
У тимчасово окупованому Луганську пролунали кілька потужних вибухів. За даними руху АТЕШ, у небі над містом кружляли кілька груп дронів, а російська ППО намагалася їх збити.
У тимчасово окупованому Луганську вночі було неспокійно. Агенти руху АТЕШ повідомили про кілька потужних вибухів у місті.
За їхніми даними, над Луганськом кружляли кілька груп безпілотників. Російська протиповітряна оборона активно намагалася їх збивати, однак, як зазначають у русі, очевидно, безрезультатно.
Також АТЕШ повідомляє про можливе влучання по залізничній інфраструктурі в Луганську.
Офіційного підтвердження наслідків вибухів наразі немає. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, що на окупованій Луганщині обмежили перевезення до Донеччини та Криму: що відомо