У Лукашенка злякались загрози на кордоні з Україною: що відповіли в РНБО

Андрій Коваленко заявив, що прикордонникам Білорусі варто б спочатку подивитися, чи не виходять з їхньої території російські ДРГ, а потім говорити про прикордоння України.

У Лукашенка злякались загрози на кордоні з Україною. Тож білоруські прикордонники вживають заходів щодо додаткового прикриття державного кордону з Україною.

"Державний прикордонний комітет має у своєму розпорядженні відомості про знаходження у смузі відповідальності Житомирського прикордонного загону підрозділів так званого "Російського добровольчого корпусу". Зафіксовано рекогносцировку місцевості та активну розвідувальну діяльність, у тому числі з виходом до державного кордону республіки Білорусь", – пише Державний прикордонний комітет республіки Білорусь.

У комітеті зазначили, що уздовж кордону регулярно відзначаються розвідувальні польоти українських безпілотних літальних апаратів.

"Так, 26 червня в Єльському районі Гомельської області прикордонний наряд від прикордонної застави Мозирського прикордонного загону внаслідок застосування бойової зброї та засобів придушення припинило порушення повітряного простору квадракоптером, що рухався з української території вглиб Республіки Білорусь. Безпілотний літальний апарат був примушений до посадки за 150 метрів від державного кордону", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на флеш-карті БПЛА нібито виявлено відеофайли, аналіз яких свідчить, що літальний апарат здійснював розвідку промислових об'єктів, що знаходяться на прикордонній території, а також прикордонної інфраструктури.

"Крім того, напередодні, на цьому ж напрямку в ході проведення оперативних заходів виявлено схованку з компонентами для виготовлення саморобних вибухових пристроїв. Виявлено контейнери з двома кілограмами пластичної вибухової речовини, виконавчими пристроями-підривниками із запалами та детонаторами до них", – пише Державний прикордонний комітет республіки Білорусь.

Наголошується, що органами прикордонної служби Білорусі у взаємодії з міністерством оборони здійснюється комплекс заходів щодо додаткового прикриття державного кордону, посилення контролю за повітряним простором та дотримання режиму на прикордонній території.

Що відповіли в РНБОУ

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що прикордонникам Білорусі варто б спочатку подивитися, чи не виходять з їхньої території російські ДРГ, а потім говорити про прикордоння України.

"Зрозуміло, що від путіна надійшла задача нагнітати у прикордонні. Але робити вигляд, що нічого не знають про ДРГ з російської армії – це смішно", – наголосив Коваленко.

Нагадаємо, Білорусь і Росія поновили спроби дестабілізувати ситуацію на кордоні з Польщею.

Загроза війни з білоруськими військами! РФ обрала нову ціль для ракетних ударів!

Читайте також: