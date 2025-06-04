У Луцьку дочка загорнула тіло матері в плівку і залишила в квартирі: моторошні подробиці

Поліція / © Поліція Києва

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У Луцьку на проспекті Соборності ввечері 3 червня в одній із квартир виявили тіло жінки, загорнуте в поліетиленову плівку та обмотане скотчем.

Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV».

За інформацією місцевих мешканців, квартиру з початку весни орендували жінка приблизно 70 років та її дочка. Сусіди відзначають, що дочка загиблої була привітною і здавалося, що в квартирі панував порядок і чистота. Проте подробиці інциденту шокували жителів будинку.

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«Сказала мені Віта з 8-го поверху, що вона декілька разів заходить до неї. Вона їй каже, настільки чисто, гарно було. Люди кажуть, квартиру, де виявили моторошну знахідку, відносно недавно десь нібито з початку весни знімали матір із дочкою. Звідки вони приїхали і хто ці люди, сусіди не знають. З їх слів, померлій було років 70 на вигляд, а її дочка, відзначають, була завжди привітною до мешканців. За яких обставин померла жінка, нікому не відомо», — розповіла мешканка будинку Лариса.

Сусіди розповіли, що тіло жінки знайшла власниця квартири, яка прийшла знімати показники лічильників. Воно було загорнуто в поліетиленову плівку та обмотане скотчем.

«Тому, що, каже, таку кількість плівки і оцих всяких матеріалів додаткових, то не можна зібрати ось так раз по раз, значить, вона готувалася. Люди кажуть, вчора, 3 червня, в їх дворі було чимало поліції, яку одразу ж викликала власниця квартири. Вони якось живуть, не так давно, щось таке, там жила інша сім’я зовсім. Поліції було багато, машин багато. Зрозуміло було, що сталася якась трагедія, бо так не буває. Криміналісти потім йшли», — розповіли сусіди.

Наразі тіло направлено на судово-медичну експертизу, яка має встановити точну причину смерті жінки. Де перебуває донька померлої, поки не відомо.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві жінка вбила 82-річного чоловіка за «збочені сексуальні фантазії».