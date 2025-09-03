ТСН у соціальних мережах

У Луцьку гримлять вибухи

У Луцьку гучно — працює протиповітряна оборона.

Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН

У Луцьку вночі проти 3 вересня 2025 року було чутно серію вибухів.

Міський голова Ігор Поліщук повідомив у соцмережах, що в напрямку міста рухаються ворожі безпілотники.

«Прошу всіх бути в безпечному місці. Працює ППО», – закликав мер.

Моніторингові канали також попереджають, що у небі ще залишаються БПЛА. Сили протиповітряної оборони працюють над знищенням ворожих цілей.

Жителів закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

Нагадаємо, що у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза.

