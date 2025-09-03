- Дата публікації
У Луцьку гримлять вибухи
У Луцьку гучно — працює протиповітряна оборона.
У Луцьку вночі проти 3 вересня 2025 року було чутно серію вибухів.
Міський голова Ігор Поліщук повідомив у соцмережах, що в напрямку міста рухаються ворожі безпілотники.
«Прошу всіх бути в безпечному місці. Працює ППО», – закликав мер.
Моніторингові канали також попереджають, що у небі ще залишаються БПЛА. Сили протиповітряної оборони працюють над знищенням ворожих цілей.
Жителів закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.
