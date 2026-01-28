- Дата публікації
У Луцьку куля влучила у вікно школи під час повітряної тривоги (фото)
Під час ранкової атаки ворожих дронів у Луцьку куля пошкодила вікно ліцею №27. Учні та персонал перебували в укритті.
Під час повітряної атаки російських ударних дронів по Луцьку куля влучила у вікно ліцею №27.
Про це повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар, передає volynnews.
На момент інциденту всі учні та працівники навчального закладу перебували в укритті, тому обійшлося без постраждалих.
«Про факт одразу поінформували поліцію. Діти й персонал були в безпечному місці, травмованих немає», — зазначив він.
Також у соціальних мережах з’явилася інформація про можливе влучання кулі в житловий будинок на вулиці Іващенка.
Фахівці наголошують, що під час повітряної тривоги та роботи мобільних вогневих груп перебування на вулиці або біля вікон є надзвичайно небезпечним. Кулі великокаліберних кулеметів, які застосовують для знищення повітряних цілей, можуть пробивати стіни та після стрільби падати на землю. Крім того, загрозу становлять уламки збитих безпілотників і ракет.
Військові закликають громадян під час тривог одразу прямувати до укриттів і не спостерігати за роботою ППО з балконів чи з вікон.
