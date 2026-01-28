У Луцьку куля влучила у вікно школи під час повітряної тривоги (фото)

У Луцьку куля залетіла у навчальний заклад під час повітряної тривоги Фото ілюстративне / © pixabay.com

Під час повітряної атаки російських ударних дронів по Луцьку куля влучила у вікно ліцею №27.

Про це повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар, передає volynnews.

На момент інциденту всі учні та працівники навчального закладу перебували в укритті, тому обійшлося без постраждалих.

«Про факт одразу поінформували поліцію. Діти й персонал були в безпечному місці, травмованих немає», — зазначив він.

У Луцьку куля залетіла у навчальний заклад під час повітряної тривоги

Також у соціальних мережах з’явилася інформація про можливе влучання кулі в житловий будинок на вулиці Іващенка.

Фахівці наголошують, що під час повітряної тривоги та роботи мобільних вогневих груп перебування на вулиці або біля вікон є надзвичайно небезпечним. Кулі великокаліберних кулеметів, які застосовують для знищення повітряних цілей, можуть пробивати стіни та після стрільби падати на землю. Крім того, загрозу становлять уламки збитих безпілотників і ракет.

Військові закликають громадян під час тривог одразу прямувати до укриттів і не спостерігати за роботою ППО з балконів чи з вікон.

Нагадаємо, через удари Росії «Укрзалізниця» змінює рух поїздів. Частину залізничних сполучень тимчасово обмежують, зокрема, на Харківщині.