ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
487
Час на прочитання
2 хв

У Луцьку лікарі видалили зі шлунка 7-річної дитини майже 700 грамів волосся (фото)

Волинські хірурги видалили у дитини рідкісний трихобезоар вагою 700 грамів.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Лікарі

Лікарі

У Луцьку лікарі видалили зі шлунка 7-річної дівчинки трихобезоар — стороннє тіло з волосся, слизу та їжі, що заповнювало третину органу та важило 700 грамів.

Про це повідомили у Волинському обласному медичному об’єднанні захисту материнства й дитинства на Facebook.

Операцію виконали дитячі хірурги Василь Демчук, Оксана Трохимук та ендоскопістка Юлія Артишук. Процедура відбувалася ендоскопічно під загальним знеболюванням і тривала приблизно 3,5 години. Трихобезоар вдалося розділити на фрагменти та поетапно видалити.

«Втручання відбувалося під загальним знеболенням і тривало орієнтовно 3,5 години. Трихобезоар заповнював третину шлунка і ще не був щільним, тож вдалося розділити його на фрагменти та оетапно видалити. Важив 700 грамів», — розповів медичний директор з хірургічної роботи Ігор Дородних.

Батьки дитини звернулися до лікарів через поганий апетит і розлади травлення у доньки. Попередній діагноз «трихобезоар» поставила лікарка УЗД Лариса Ляшенко, що було підтверджено діагнозом фіброгастроскопії.

«Трихобезоар може формуватися від кількох місяців і до років, навіть до десятиліття. На початкових етапах стороннє тіло в шлунку проявляється відсутністю апетиту, печією, неприємним запахом з рота, відрижкою. У тяжких випадках трихобезоар може призвести навіть до кишкової непрохідності», — зазначив Ігор Дородних.

Причиною утворення трихобезоару є мимовільне заковтування волосся (трихофагія) або висмикування його (трихотіломанія), що може бути спричинене психологічними проблемами, стресами, порушеннями психічного розвитку або обсесивно-компульсивним розладом.

Волинська обласна дитяча лікарня вже мала досвід видалення трихобезоару 2021 року. Тоді ситуація була складнішою: трихобезоар повністю заповнював шлунок, а його «хвіст» розташовувався у кишківнику.

«Дитина зовсім не могла їсти, схудла, була постійна блювота, адже їжа не потрапляла до шлунка і зупинялася у стравоході. Трихобезоар був щільний як камінь, тому довелося розрізати шлунок, щоб видалити його», — додав Ігор Дородних.

Видалений трихобезоар належить до рідкісних випадків і ще відомий під назвою «синдром Рапунцель».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові в лікарні святого Пантелеймона 45-річній жінці знищили три метастази в печінці за допомогою штучного інтелекту.

Дата публікації
Кількість переглядів
487
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie