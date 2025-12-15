У Луцьку лікарі видалили зі шлунка 7-річної дитини майже 700 грамів волосся (фото)

Лікарі

У Луцьку лікарі видалили зі шлунка 7-річної дівчинки трихобезоар — стороннє тіло з волосся, слизу та їжі, що заповнювало третину органу та важило 700 грамів.

Про це повідомили у Волинському обласному медичному об’єднанні захисту материнства й дитинства на Facebook.

Операцію виконали дитячі хірурги Василь Демчук, Оксана Трохимук та ендоскопістка Юлія Артишук. Процедура відбувалася ендоскопічно під загальним знеболюванням і тривала приблизно 3,5 години. Трихобезоар вдалося розділити на фрагменти та поетапно видалити.

«Втручання відбувалося під загальним знеболенням і тривало орієнтовно 3,5 години. Трихобезоар заповнював третину шлунка і ще не був щільним, тож вдалося розділити його на фрагменти та оетапно видалити. Важив 700 грамів», — розповів медичний директор з хірургічної роботи Ігор Дородних.

Батьки дитини звернулися до лікарів через поганий апетит і розлади травлення у доньки. Попередній діагноз «трихобезоар» поставила лікарка УЗД Лариса Ляшенко, що було підтверджено діагнозом фіброгастроскопії.

«Трихобезоар може формуватися від кількох місяців і до років, навіть до десятиліття. На початкових етапах стороннє тіло в шлунку проявляється відсутністю апетиту, печією, неприємним запахом з рота, відрижкою. У тяжких випадках трихобезоар може призвести навіть до кишкової непрохідності», — зазначив Ігор Дородних.

Причиною утворення трихобезоару є мимовільне заковтування волосся (трихофагія) або висмикування його (трихотіломанія), що може бути спричинене психологічними проблемами, стресами, порушеннями психічного розвитку або обсесивно-компульсивним розладом.

Волинська обласна дитяча лікарня вже мала досвід видалення трихобезоару 2021 року. Тоді ситуація була складнішою: трихобезоар повністю заповнював шлунок, а його «хвіст» розташовувався у кишківнику.

«Дитина зовсім не могла їсти, схудла, була постійна блювота, адже їжа не потрапляла до шлунка і зупинялася у стравоході. Трихобезоар був щільний як камінь, тому довелося розрізати шлунок, щоб видалити його», — додав Ігор Дородних.

Видалений трихобезоар належить до рідкісних випадків і ще відомий під назвою «синдром Рапунцель».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові в лікарні святого Пантелеймона 45-річній жінці знищили три метастази в печінці за допомогою штучного інтелекту.