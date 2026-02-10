У Луцьку міськрада накупила 100 аромасвічок за 55 тис. грн: подробиці

Луцька міськрада провела закупівлю свічок на 55 тис. грн / © ТСН

Реклама

Міська рада Луцька закупила 100 аромасвічок за 55 тис. грн для своєї роботи. Так, один екземпляр коштує платникам податків 550 грн, хоча функціональне призначення товару залишається загадкою.

Про це свідчить інформаційна сайті Prozorro.

Виконавчий комітет Луцької міськради уклавв угоду щодо закупівлі свічок загальною вартістю 55 тис. грн. Інформація про це міститься у плані та обґрунтуванні закупівлі, оприлюдненому 5 лютого.

Реклама

Закупівля фінансується з місцевого бюджету в межах бюджетної програми, яка передбачає організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. Територіально видатки стосуються Луцька.

Предмет закупівлі — 100 свічок, які класифікуються за кодом «Ароматизатори та воски». Постачання товару має бути здійснене за адресою замовника до 31 грудня 2026 року.

У документації також опубліковано оголошення про проведення закупівлі та звіт про укладений договір.

Водночас закупівля свічок для потреб органу місцевого самоврядування викликає запитання щодо їхнього функціонального призначення, адже у відкритих даних не деталізується, для яких саме завдань вони плануються. Окрему увагу також привертає використання коду «ароматизатори та воски», що охоплює широкий спектр товарів і ускладнює громадський контроль за доцільністю витрат.

Реклама

До слова, раніше на Prozorro з’явився тендер Запорізького ТЦК та СП на авіапослуги вартістю понад 333 млн грн. Як пояснили у ТЦК та на самому ресурсі, кошти призначені для перевезення, страхування, проживання та оформлення документів іноземних добровольців, які планують служити в Україні за контрактом. Речник відомства Дмитро Гамаль зазначив, що це експериментальний проєкт, до якого згодом можуть долучитися й інші регіони.