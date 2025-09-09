У Луцьку натовп пошкодив службове авто ТЦК: подробиці

Працівники ТЦК та СП

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Луцьку 9 вересня натовп людей пошкодив службовий транспорт групи оповіщення ТЦК та СП та заблокував виїзд. Інцидент стався після того, як від групи оповіщення втік чоловік, що відмовився надати свої військово-облікові документи.

Про це повідомила поліція Волинської області.

За даними правоохоронців, близько 8:00 група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК і поліцейських виявила чоловіка, який не пред’явив свої військово-облікові документи. Чоловік також не виконував законні вимоги правоохоронців та втік на закриту територію по вул. Набережній.

Реклама

«На місці зібрався натовп людей, які пошкодили службовий транспортний засіб групи оповіщення, зачинили ворота та заблокували виїзд», — йдеться в заяві поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини інциденту.

Нагадаємо, у Луцькому районі двоє чоловіків вчинили фізичний опір працівникам ТЦК, які намагалися перевірити їхні документи. Один із цивільних вихопив у військового травматичну зброю та відкрив вогонь.

А у Дніпрі працівник обласного ТЦК влаштував стрілянину посеред вулиці під час гонитви за ухилянтом. У військкоматі запевнили, що це був попереджувальний вогонь у відповідь після того, як чоловік провокував бійку.