У Луцьку пенсіонер влаштував дім розпусти у власній квартирі: як його покарали

У Луцьку засудили пенсіонера за влаштування місця розпусти

У Луцьку 66-річний пенсіонер влаштував місце розпусти у власному помешканні.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.

Як вказано у матеріалах справи, «бізнесмен» облаштував у своїй квартирі в Луцьку місце для надання інтимних послуг. Він самостійно організовував пошук клієнтів, сам забезпечував їм «трансфер» до квартири, де хтиві парочки займалися коханням. У цей час пенсіонер виходив погуляти.

Водночас, хто саме надавав інтимні послуги, у матеріалах справи не уточнюється. Тому поки не відомо, що саме влаштував пенсіонер у своєму житлі — справжній бордель з секс-працівницями, чи «квартиру на годину» для пар, які не мали місця усамітнитися.

Вчинок кваліфікували за статтею 302 КК України (створення та утримання місць розпусти). На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Суд призначив чоловікові штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Ще 5348 гривень він сплатить за проведення експертиз.

