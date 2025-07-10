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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Луцьку під час обстрілу людей із домашніми тваринами не пускали в укриття храму: реакція священника

У Мережі обурені інцидентом під час обстрілу Луцька 9 липня, коли людей не пустили в укриття храму з домашніми тваринами.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Храм у Луцьку

Храм у Луцьку

ЗМІ повідомили, що під час потужного обстрілу Луцька людей із домашніми тваринами не пускали в укриття храму, посилаючись на канони. Втім 88-ме правило VI Вселенського Собору говорить про зворотнє.

Про це повідомив священник кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку Віталій Собко.

Як зазначив він, 88-ме правило VI Вселенського Собору говорить: «Ніхто всередину священного храму нехай не вводить ніякої тварини; хіба що хтось, подорожуючи, через крайню потребу, і позбавлений житла та готелю, зупиниться у такому храмі. Тому що тварина, не будучи введеною в огорожу, іноді могла б загинути; і сам він, втративши тварину, і через це позбувшись можливости продовжувати дорогу, міг би наразитися на небезпеку для життя. Бо ми знаємо, що „субота для людини“ (Мк. 2:27), і тому всіма засобами піклуватися потрібно про спасіння та безпеку людини. Якщо ж хтось буде викритий, згідно з вищесказаним, що без потреби заводить тварину до храму, то клірик нехай буде виключений, а мирянин нехай буде відлучений».

Собко вважає, що з цього можна зробити висновок: під час повітряних тривог є загроза для життя і людей, і хатніх тварин, тож пускати їх у храмове сховище можна й треба.

«Звісно, при цьому господарям домашніх улюбленців слід вжити заходів, аби це було безпечно для всіх інших в укритті та щоб не було осквернено Божий дім», — завершив він.

Нагадаємо, у середу, 9 липня, російські окупаційні війська завдала потужних ударів по Луцьку.

Міський голова Ігор Поліщук в ефірі “1+1” розповів про масовану атаку, масштабів якого місто ще ніколи не мало. Майже 50 дронів, 5 ракет — серед яких і Кинджал били по місту. В місті вирували пожежі, але наразі вони вже локалізовані.

«На щастя, слава Богу, обійшлося в нас без жертв, без постраждалих станом на цю хвилину. Звичайно, ми хочемо подякувати, висловити нашу шану всім, хто брав участь в протиповітряній обороні України і нашого міста цієї важкої ночі. Тому що сьогодні фактично працювали ті, хто брав участь в протиповітряній обороні протягом оцієї ночі», — висловився Поліщук.

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