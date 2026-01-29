- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 299
- Час на прочитання
- 2 хв
У Луцьку помер 2-річний хлопчик від отруєння алкоголем
Батько померлого хлопчика зловживав спиртними напоями і саме через його недогляд сталася трагедія.
У Луцьку загинув дворічний хлопчик від алкогольного отруєння. Дитина випадково випила алкоголь, який перебував у вільному доступі.
Про це повідомили у Волинській обласні прокуратурі.
Батько померлого хлопчика зловживав спиртними напоями і саме через його недогляд сталася трагедія. Тепер його звинувачують у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України). Провадження щодо нього направлено до суду.
Справа щодо матері померлого хлопчика виділена в окреме провадження у зв’язку з її перебуванням за кордоном.
У прокуратурі зазначили, що батько дитини, яка отруїлася алкоголем, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за заподіяння синові тілесних ушкоджень.
«Про ситуацію в сім’ї було добре відомо службі у справах дітей міської ради, проте вона бездіяла», — наголосили правоохоронці.
Начальнику служби у справах дітей однієї з міських рад регіону повідомлено про підозру у вчиненні службової недбалості, що спричинило загибель людини (ч.3 ст. 367 КК України).
Слідством встановлено, що посадовець, попри наявні повідомлення про загрозу життю та здоров’ю малолітніх дітей, які виховувалися у неблагополучній сім’ї, не вжив передбачених законом заходів для їх примусового відібрання.
Лише після загибелі дворічного хлопчика у батьків було відібрано його старшого брата.
Нагадаємо, на Волині 34-річний чоловік протягом трьох років ґвалтував та вчиняв сексуальне насильство щодо двох малолітніх доньок.