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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Луцьку "Шахед" влучив у багатоповерхівку: фото наслідків

Вночі російська армія запустила по Луцьку 15 “Шахедів” та шість ракет.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наслідки атаки на Луцьк.

Наслідки атаки на Луцьк. / © Ігор Поліщук

Російські війська вночі 6 червня атакували Луцьк ракетами і безпілотниками. Сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок.

Фото показав мер міста Ігор Поліщук.

Багатоповерхівка зазнала часткових руйнувань. Крім того, у багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна. За інформацією міського голови, минулося без загиблих. Втім, щонайменше п’ять осіб травмовано.

Поліщук повідомив, що під час атаки по обласному центру ворог застосував 15 БпЛА та шість ракет.

Наслідки атаки РФ по Луцьку. Фото: Ігор Поліщук. / © Ігор Поліщук

Наслідки атаки РФ по Луцьку. Фото: Ігор Поліщук. / © Ігор Поліщук

Нагадаємо, російські війська здійснили масовану атака на Луцьк. Майже п’ять години (00:55 - 05:39) у Волинській області лунала тривога. У місті сталися потужні вибухи.

О 02:34 в Повітряних силах ЗСУ попередили про рух російських БпЛА у напрямку Луцька. О 4:25 з’явилося повідомлення про рух групи крилатих ракет у напрямку обласного центру.

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