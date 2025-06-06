У Луцьку "Шахед" влучив у багатоповерхівку: фото наслідків

Наслідки атаки на Луцьк. / © Ігор Поліщук

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Російські війська вночі 6 червня атакували Луцьк ракетами і безпілотниками. Сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок.

Фото показав мер міста Ігор Поліщук.

Багатоповерхівка зазнала часткових руйнувань. Крім того, у багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна. За інформацією міського голови, минулося без загиблих. Втім, щонайменше п’ять осіб травмовано.

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Поліщук повідомив, що під час атаки по обласному центру ворог застосував 15 БпЛА та шість ракет.

Наслідки атаки РФ по Луцьку. Фото: Ігор Поліщук. / © Ігор Поліщук

Нагадаємо, російські війська здійснили масовану атака на Луцьк. Майже п’ять години (00:55 - 05:39) у Волинській області лунала тривога. У місті сталися потужні вибухи.

О 02:34 в Повітряних силах ЗСУ попередили про рух російських БпЛА у напрямку Луцька. О 4:25 з’явилося повідомлення про рух групи крилатих ракет у напрямку обласного центру.

Дата публікації 19:56, 05.06.25 Кількість переглядів 71 Півторатонна бомба по адміністрації в Херсоні! Масований наліт шахедів на Харків!