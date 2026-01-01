У Луцьку та Ковелі пролунали вибухи: міста атакували дрони, працює ППО

Дрон / © ТСН.ua

У перші години нового року Волинську область атакували ворожі безпілотники. За повідомленнями моніторингових каналів, у Луцьку та Ковелі пролунали вибухи — мешканці чули роботу сил ППО.

За неперевіреною інформацією, Ковель став першим містом у 2026 році, яке зазнало масованої атаки БпЛА. Повідомляється про влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури. Унаслідок атаки частина міста залишилася без електропостачання.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що загроза для обласного центру зберігається.

«Шахед уже на підльоті до Луцька. Наші по ньому працюють», — написав він.

Офіційна інформація щодо масштабів пошкоджень і можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що зранку 6 грудня під час тривоги у Луцьку сталися потужні вибухи. У Волинській області знову залунали сирени о 06:27. Місто атакували безпілотники. Сталися влучання.