У Луцьку та Львові прогриміли вибухи
Комбінована атака РФ: ворог запустив по Україні ракети та дрони.
У Луцьку та Львові у ніч проти 21 серпня 2025 року прогриміла низка вибухів.
Про це повідомляють місцеві жителі.
Чути роботу ППО.
“На Львівщині працює ППО. Нічого не знімайте і ніде не викладайте!”, - заявив головв Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький.
А Луцький міський голова Ігор Поліщук попередив про ворожі БПЛА на підльоті до Луцька та Рожищ.
Нагадаємо, що вночі розпочалася масована атака російських дронів: ворог націлився на Київ.