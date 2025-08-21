ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
728
Час на прочитання
1 хв

У Луцьку та Львові прогриміли вибухи

Комбінована атака РФ: ворог запустив по Україні ракети та дрони.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Луцьку та Львові у ніч проти 21 серпня 2025 року прогриміла низка вибухів.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Чути роботу ППО.

“На Львівщині працює ППО. Нічого не знімайте і ніде не викладайте!”, - заявив головв Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький.

А Луцький міський голова Ігор Поліщук попередив про ворожі БПЛА на підльоті до Луцька та Рожищ.

Нагадаємо, що вночі розпочалася масована атака російських дронів: ворог націлився на Київ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie