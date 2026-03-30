У Луцьку вагітна жінка впала з буса ТЦК, щоб завадити мобілізації чоловіка: вона може втратити дитину

Скриншот з відео на камерах спостереження

У Луцька жінка намагалася зупинити бус ТЦК, в якому був її мобілізований чоловік. Жінка вчепилася за бус, впала з нього і травмувалася.

Відповідне відео з’явилося у Мережі. Про деталі інциденту пише «Суспільне Луцьк».

На кадрах видно, як троє чоловіків у військовій формі женуться за цивільним. Раптом під’їжджає бус, з якого вибігає ще один військовий. Вони затягують чоловіка до авто, а жінку відштовхують. На відео з іншого ракурсу видно, що жінка вчепилася в автівку, намагаючись зупинити її, але впала на ходу і дуже сильно вдарилася головою об асфальт.

Дата публікації 21:39, 30.03.26

Постраждала жінка — на 17-му тижні вагітності

Як виявилося, жінка вагітна. Речниця обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Оксана Якушик розповіла «Суспільному», що потерпілу госпіталізували. У неї діагностували гематоми, садна та гостру реакцію на стрес. Жінка перебуває на 17-му тижні вагітності, існує загроза її переривання.

Реакція ТЦК

Речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук стверджує виданню, що затриманий чоловік є порушником військового обліку.

«Під час проведення заходів оповіщення жінка, зафіксована на відео, перешкоджала роботі групи оповіщення. Її дії були спрямовані на створення перешкод та допомогу військовозобов’язаному уникнути виконання вимог законодавства. Вона блокувала роботу військовослужбовців, а також вчепилася за службове авто», — говорить речниця ТЦК

За її словами, затриманого чоловіка уже відправили на ВЛК.

Нагадаємо, в Одесі місцева мешканка розповіла, що люди у військовій формі силоміць затягли до бусика її чоловіка, а також її саму разом з однорічною дитиною. Після сутички жінка з однорічною дитиною потрапила до лікарні.