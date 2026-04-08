"За що я воював?": у Луцьку ветеран з інвалідністю заявляє про побиття військовими ТЦК

Ветеран Петро Громик

У Луцьку ветеран 100-ї окремої бригади Петро Громик заявив, що на нього напали та утримували військовослужбовці ТЦК. У військкоматі заперечують та стверджують, що чоловік сам спровокував конфлікт.

Що кажуть сторони конфлікту, з’ясовував ТСН.ua.

Відео про подію опублікувала у Facebook місцева волонтерка Наталія Грушка.

За її словами, ветеран Петро Громик ще з 2014 року перебувавав на війні.

«Після десятків контузій і поранен списався. Має 2 групу інвалідності. Але його побило і запакувало ТЦК. Тверезого. Це просто жесть. Зрозумійте, ми не проти мобілізації, ми як можемо наближаємо перемогу, але не такими методами», — каже волонтерка

Інцидент стався 5 квітня. На кадрах ветеран Петро Громик з синцями на обличчі розповів про конфлікт із ТЦК. Чоловік стверджує, що стояв на зупинці громадського транспорту, як до нього під’їхав мікроавтобус, з якого вийшли двоє чоловіків у балаклавах.

«Я стояв і чекав маршрутку, щоб забрати посилку. Підʼїхав бус ТЦК, вийшли двох в балаклавах. Один показав на рівні пояса посвідчення, інши у стояв у балаклаві з планшетом. Я розмовляв по телефону. Сказали предʼявити облікові документи. Я кажу: „документи в машині. Йдемо і я покажу“. Вони: „Давайте дані ваші“. Я назвав прізвище, ініціали, рік народження, вони ввели і щось там пробивали по комп’ютеру. Незадовго під’їхала ще одна машина… Почали перевіряти Я підійшов до одного представника і запитав, чого він у балаклаві. Він нічого не відповів. Потім почув: „Пакуєм, він наш“», — розповів Петро Громик.

Далі, каже ветеран, його вдарили в обличчя під око, запшикали балончиком і «закинули в бус як ганчірку».

Зрештою, коли ТЦКівці ретельно перевірили дані чоловіка, його відпустили.

«Мене пробили по базі. Далі їм дали команду: „відпускайте його, везіть назад“. Вони зайшли в магазин, купили молока, дали помити лице, щоб не пекло. Обмив лице. Вони завезли мене на місце події. Ні вибачень, нічого — просто привезли, вийшли, дали молоко. І все. За що я тоді воював?. Я ветеран війни, інвалід другої групи, батько трьох дітей. Скажіть, за що я воював тоді, щоб мене били тепер. Я не тікав ні від кого» — обурюється ветеран.

За словами ветерана, після інциденту він опинився у лікарні. Наступного дня після конфлікту звернувся у поліцію із заявою про напад і побиття.

Що каже поліція

Волинська обласна поліція підтвердила, що отримала заява від ветерана війни, який має групу інвалідності, про нанесення ушкоджень військовослужбовцями ТЦК та СП.

«У поліції матеріали справи та свідчення очевидців опрацювали: оскільки ситуація стосується службових осіб ТЦК та СП, їх передали в ДБР», — йдеться в повідомленні.

У ДБР інцидент поки не коментували.

Реакція ТЦК

Волинський обласний ТЦК запевняє, що їхні військові абсолютно невинуваті, а чоловік нібито їх спровокував.

У ТЦК визнали, що чоловік дійсно казав, що його документи у машині. Але стверджують, що коли йшли до авто, між ним та військовослужбовцями ТЦК виникла словесна перепалка.

«Громадянин почав чинити протиправні дії, зокрема намагався спричинити тілесні ушкодження одному з військовослужбовців ТЦК. З метою припинення протиправних дій та з огляду на підвищені останнім часом ризики небезпеки для військовослужбовців ТЦК, які виконують службові обов’язки, було правомірно застосовано сльозогінний газ», — стверджують у військкоматі.

Після перевірки і встановлення факту наявності інвалідності ветерана було відпущено.

Водночас, Волинський ТЦК стверджує, що цей ветеран є порушником військово-облікових даних.

«Зазначеній особі раніше було надано відстрочку від призову 24.07.2024 строком на 1 рік, як особі з інвалідністю. Станом на момент перевірки (05 квітня) громадянин не скористався правом на її продовження у встановленому порядку», — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали про черговий скандал під час мобілізації у Тернополі. Після спілкування з представниками ТЦК 32-річного чоловіка забрали до лікарні з переломом ноги.