У Львові через ворожий обстріл знищено 18 дахів та пошкоджено 926 вікон - Садовий

На першочергові потреби від міста виділили 100 мільйонів гривень.

Про це у соціальних мережах повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий.

За вчора та сьогодні до робіт залучено 309 комунальних працівників.

Через російський обстріл було понищено 18 дахів.

Станом на зараз брезентом, або плівкою повністю перекрито 12 дахів.

4 дахи відновити неможливо – вони потребують реконструкції. У одному з будинків накрили лише половину даху, іншу частину накрити не змогли через знищене кріплення.

Пошкоджено 926 вікон. Станом на зараз 662 вікна вже заклеєно плівкою. Роботи тривають.

Електро та водопостачання відновлено до усіх будинків, крім трьох, які пошкоджено найбільше.

Органи правопорядку охоронятимуть будинки, які зазнали пошкоджень для того, щоб не допустити нещасних випадків та мародерства.

Масована атака по Львову: що відомо

У ніч проти 6 липня 2023 року Львів зазнав ракетного обстрілу з боку російських окупантів, які використовували ракети "Калібр". Було зафіксовано влучання по житлових кварталах, і одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок, під завалами якого опинилися люди.

Як повідомили в Повітряних силах, українська протиповітряна оборона змогла перехопити 7 із 10 ракет під час масованого обстрілу Львова. За словами офіційного представника відомства, ракети "Калібр", випущені російською стороною, спочатку були спрямовані в бік Києва, проте раптово змінили курс. Вони прямували вздовж річища річки Дніпро, щоб обійти протиповітряну оборону.

Наразі відомо, що 10 осіб загинули.

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