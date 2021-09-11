У Львівській і Волинській областях динаміка рівня госпіталізації хворих на COVID-19 перевищила норму

У Львівській і Волинській областях динаміка рівня госпіталізації хворих на COVID-19 перевищила норму

Такі показники вже зберігаються впродовж кількох днів.

Станом на ранок, 11 вересня, у двох областях України перевищений показник динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Показники у цих регіонах вже перевищили норму і зберігаються на такому рівні вже кілька днів.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За даними МОЗ, у Львівській області впродовж трьох днів, від 8 по 10 вересня, перевищений показник динаміки рівня госпіталізації. Зараз цей показник на рівні 64,7%.

На другому місці після Львівщини йде Волинь. Там показник динаміки рівня госпіталізації перевищений два дні поспіль і сьогодні становить 53,4%.

Зазначимо, що норма динаміки рівня загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на коронавірус не повинна перевищувати 50%.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 11 вересня зафіксовано 3 869 нових випадків коронавірусу. Найбільшу кількість інфікованих - 379 осіб виявили у Львівській області.

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