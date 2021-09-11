У Львівській і Волинській областях динаміка рівня госпіталізації хворих на COVID-19 перевищила норму

Такі показники вже зберігаються впродовж кількох днів.
Станом на ранок, 11 вересня, у двох областях України перевищений показник динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Показники у цих регіонах вже перевищили норму і зберігаються на такому рівні вже кілька днів.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
За даними МОЗ, у Львівській області впродовж трьох днів, від 8 по 10 вересня, перевищений показник динаміки рівня госпіталізації. Зараз цей показник на рівні 64,7%.
На другому місці після Львівщини йде Волинь. Там показник динаміки рівня госпіталізації перевищений два дні поспіль і сьогодні становить 53,4%.
Зазначимо, що норма динаміки рівня загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на коронавірус не повинна перевищувати 50%.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 11 вересня зафіксовано 3 869 нових випадків коронавірусу. Найбільшу кількість інфікованих - 379 осіб виявили у Львівській області.