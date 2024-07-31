У Львівській області багатодітна мати забула дитину на АЗС: чому так сталося

Втома після тривалої подорожі призвела до того, що мати не помітила відсутності дитини.

У Львівській області багатодітна мати випадково залишила свою дитину на автозаправній станції. Жінка з трьома дітьми поверталася з Італії автобусом, і після практично 2000 км дороги втома вплинула на її уважність.

Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.

Правоохоронці розповіли, що після тривалої подорожі мати з дітьми зробила санітарну зупинку на автозаправці. Через втому вона не помітила, що 7-річний син залишився у туалеті.

На одній із заправок Львівщиним мати випадково залишила дитину

Адміністрація АЗС викликала поліцію. Патрульні оперативно приїхали на місце, повідомили матір про інцидент і разом з дитиною чекали на батька, який уже був в дорозі. Поки чекали, Матвій розповідав поліцейським про свої враження від подорожі та захоплення.

Нагадаємо, що на Рівненщині мати залишила вдома одну річну дитину без нагляду, поки святкувала день народження подруги.

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