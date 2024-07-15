У Львівській області без світла залишилися сотні населених пунктів: що сталося

Зранку 15 липня у Львівській області грози з поривами вітру спричинили відключення електромереж у різних районах області.

Про це повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький.

Через негоду без електропостачання 214 населених пунктів. З них 102 повністю без світла та 112 – частково. Відновлюють живлення 74 бригади Львівобленерго у складі 318 працівників, задіяли 111 одиниць спецтехніки.

Також очільник ОВА закликав одразу повідомляти "Львівобленерго" про знайдені обірвані електромережі.

Нагадаємо, "Укренерго" і ДТЕК повідомили про графіки відключення світла на 15 липня. Зазначається, що від 16:00 до 24:00 будуть застосовувати чотири черги відключень.

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