У Львівській області без води залишилися понад 20 тисяч людей

У Львівській області без води залишилися понад 20 тисяч людей

Води нема у кількох населених пунктах.

У Львівській області понад 22 тисячі жителів Стрийського району залишилися без водопостачання.

Про це повідомила пресслужба Департамент з цивільного захисту ЛОДА.

Аварія сталася у селі Братківці 25 січня. Там прорвало магістральну трубу. "Без центрального водопостачання залишилися м. Стрий, с. Миртюки, с. Добряни (22 тис. абонентів). У м. Моршин та с.Баня Лісовицька зі зниженим тиском вода подається", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що медичні заклади в місті Стрий мають свої запаси води. Теплова мережа міста, яка нараховує 30 котелень, працює і забезпечена резервом води.

В ОДА наголосили, що роботи з відновлення водопостачання тривають. Втім, коли вдасться ліквідувати наслідки, не відомо.

Як повідомлялося, понад 130 мільйонів гривень - такий борг за воду накопичили миколаївці за часи карантину. Тож у місті почали примусове відключення боржників від водопостачання. Із сухими кранами опинилися цілі будинки.

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