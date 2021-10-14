У Львівській області четверо людей отруїлися чадним газом: серед них двоє дітей

Постраждалих ушпиталили до лікарні.
У місті Винники Львівської області черверо людей отруїлися чадним газом. Їх ушпиталили до лікарні.
Про це повідомляють у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
Подія сталася учора, 13 жовтня, близько 20:30 год., у місті Винники, в квартирі багатоквартирного будинку на вулиці Івасюка, 56.
"Отруїлися, ймовірно, чадним газом 4 особи, зокрема, двоє 8-річних дітей, які у стані середнього ступеня важкості госпіталізовані у медичні заклади Львова", - йдеться в повідомленні.
Квартира, де сталася НП, обладнана 2-функційним котлом та ПГ-4. Аварійною бригадою ПАТ “Львівгаз” припинено подачу газу до квартири.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, що на Львівщині пожежники врятували з вогню трьох людей, серед них - двоє дітей.