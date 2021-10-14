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У Львівській області четверо людей отруїлися чадним газом: серед них двоє дітей

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У Львівській області четверо людей отруїлися чадним газом: серед них двоє дітей

kotlotech.ru

Постраждалих ушпиталили до лікарні.

У місті Винники Львівської області  черверо людей отруїлися чадним газом. Їх ушпиталили до лікарні.

Про це повідомляють у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Подія сталася учора, 13 жовтня, близько 20:30 год., у місті Винники, в квартирі багатоквартирного будинку на вулиці Івасюка, 56.

"Отруїлися, ймовірно, чадним газом 4 особи, зокрема, двоє 8-річних дітей, які у стані середнього ступеня важкості госпіталізовані у медичні заклади Львова", - йдеться в повідомленні.

Квартира, де сталася НП, обладнана 2-функційним котлом та ПГ-4. Аварійною бригадою ПАТ “Львівгаз” припинено подачу газу до квартири.

Обставини події встановлюються. 

Нагадаємо, що на Львівщині пожежники врятували з вогню трьох людей, серед них - двоє дітей.

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