Укрaїнa
1062
У Львівській області в автосервісі застрелили двох чоловіків: деталі (фото)

Обставини трагедії з'ясовує поліція.

Олена Капнік
Поліція

У п’ятницю, 12 вересня, у селі Підрясне Львівської області сталася стрілянина. Двох чоловіків застрелили просто в автосервісі.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, подія сталась о 12:00 у приміщенні офісу автосервісу. На місці стрілянини було знайдено мертвими двох працівників сервісу. Загиблі мали вогнепальні поранення.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини вбивства. На місці працюють профільні служби.

Стрілянина в приміщенні офісу автосервісу на Львівщині. / © Поліція Львівської області

Нагадаємо, моторошне вбивство школярів сталося у місті Шаргород на Вінниччині вранці 10 вересня. Загиблими були учні 10-го та 11-го класу. У скоєному підозрюють їхнього колишнього 23-річного вчителя англійської мови.

