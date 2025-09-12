У Львівській області в автосервісі застрелили двох чоловіків: деталі (фото)

Поліція

Реклама

У п’ятницю, 12 вересня, у селі Підрясне Львівської області сталася стрілянина. Двох чоловіків застрелили просто в автосервісі.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, подія сталась о 12:00 у приміщенні офісу автосервісу. На місці стрілянини було знайдено мертвими двох працівників сервісу. Загиблі мали вогнепальні поранення.

Реклама

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини вбивства. На місці працюють профільні служби.

Стрілянина в приміщенні офісу автосервісу на Львівщині. / © Поліція Львівської області

Нагадаємо, моторошне вбивство школярів сталося у місті Шаргород на Вінниччині вранці 10 вересня. Загиблими були учні 10-го та 11-го класу. У скоєному підозрюють їхнього колишнього 23-річного вчителя англійської мови.