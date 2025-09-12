- Дата публікації
У Львівській області в автосервісі застрелили двох чоловіків: деталі (фото)
Обставини трагедії з'ясовує поліція.
У п’ятницю, 12 вересня, у селі Підрясне Львівської області сталася стрілянина. Двох чоловіків застрелили просто в автосервісі.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.
За даними правоохоронців, подія сталась о 12:00 у приміщенні офісу автосервісу. На місці стрілянини було знайдено мертвими двох працівників сервісу. Загиблі мали вогнепальні поранення.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини вбивства. На місці працюють профільні служби.
