У Львівській області нетверезий мисливець розстріляв собаку і хотів застрелити його господарів (відео)

У Львівській області нетверезий мисливець розстріляв собаку і хотів застрелити його господарів (відео)

Нетверезий мисливець погрожував рушницею власникам вбитої тварини.

У Львівській області п'яний чоловік застрелив собаку та погрожував зброєю жінці, власниці тварини.

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Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

Подія сталася між селами Зашків та Зарудці. Чоловік з дружиною прогулювалися з собакою, коли в нього поцілив нетверезий чоловік із рушниці.

“Ми вийшли гуляти з собакою, а мисливець застрелив нашого собаку. Коли ми його наздогнали з дружиною і з дочкою, то він наставив рушницю в сторону дружини. Ми його затримали та зателефонували на "102" у поліцію. Приїхали патрульні”, — розповідає господар собаки.

За словами членів родини, мисливець був настільки п'яним, що не зміг зв'язати два слова. Він - місцевий житель і має дозвіл на зброю.

Господар вбитого собаки має надію, що зброю у чоловіка заберуть та позбавлять права на полювання.

Нагадаємо, що у Австралії, напередодні Різдва домашній собака до смерті загриз 5-річного хлопчика, який з ним грався.