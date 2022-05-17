У Львівській області невідомі осквернили могили радянських солдатів написами на підтримку Путіна: фото

У Львівській області невідомі осквернили могили радянських солдатів.

Зловмисники залишили проросійські написи на могилах солдатів у центрі міста Хирів Самбірського району. Фотографії, які засвідчують акт вандалізму, з'явились сьогодні, 17 травня, у місцевих спільнотах в соцмережах.

Про це інформує ZAXID.NET з посиланням на очільницю Хирівської громади Мирославу Королюк.

"На могилах радянських солдатів невідомі написали російською мовою "Слава Путіну", "Росія ура", "Путін ура", а також літери Z та V, якими росіяни позначають свою техніку, що бере участь у війні з Україною", - йдеться у повідомленні.

Зараз цією справою займається поліція.

"Це був пам’ятник невідомому солдату, його у 2016 році знесли, залишились дві могили. Невідомо чи то могили реальні, чи то символічні", – сказала голова Хирівської громади.

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