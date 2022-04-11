У Львівській області облаштують 13 гуртожитків для переселенців: скільки людей туди зможуть поселити

У Львівській області облаштують 13 гуртожитків для переселенців: скільки людей туди зможуть поселити

Умови для проживання людей планують облаштувати впродовж кількох місяців.

У Львівській області продовж кількох місяців мають намір створити умови для тривалого проживання понад 1500 переселенцям. Під житло перепрофілюють гуртожитки, інтернати, санаторії, готелі та інші державні чи комунальні заклади соціальної сфери.

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"На сьогодні у Львівській області є 156 таких об’єктів, які потребують мінімальних капіталовкладень, щоб стати придатними для довготривалого проживання. Щоб привести їх до належного стану, потрібно понад 1 мільярд 800 мільйонів гривень", – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

На Львівщнині вже погодили фінансування перших 13 об’єктів на загальну суму 47 мільйонів гривень з обласного бюджету. У них вже у найближчі місяці вдасться розмістити 1591 українця, який переїхав з регіону, де відбуваються бойові дії.

Крім того, влада веде перемовини із забудовниками та донорами щодо викупу вже готового житла. Деякі будівельні компанії готові продати помешкання для проживання переселенців за ціною, яка відповідає собівартості зведення.

Також громади області сформували єдину базу із 92 земельних ділянок площею понад 582 гектари, на яких можна почати будівництво житлових будинків. У пріоритеті – ділянки з необхідними комунікаціями та містобудівною документацією, неподалік від соціальної інфраструктури.

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