У Львівській області поліція затримала чоловіка, який продав волонтерам неякісні пластини для бронежилетів

У Львівській області поліція затримала чоловіка, який продав волонтерам неякісні пластини для бронежилетів

Поліція Львівської області викрила зловмисника, який виготовляв, а згодом продав неякісні пластини, з яких згодом виготовляли бронежилети.

До слова, в березні чоловік отримав із-за кордону пластини відповідного стандарту для бронежилетів, які мав віддати волонтерській організації. Утім, замість цього він вирішив їх продати.

Як повідомили в Національній поліції, волонтери додатково замовили у жителя Львівської області такі пластини. Втім, чоловік вирішив самостійно їх виготовити.

Неякісні пластини для бронежилетів / npu.gov.ua

Коли волонтери купили пластини для бронежилетів, вирішили перевірити їхню якість. Пластини не витримували пострілу кулі автоматичної зброї калібрів 5,45 і 7,62 мм та фактично не відповідали вимогам нормативів відповідного класу захисту.

"На підставі отриманих доказів фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.

За скоєне чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Львівщині контррозвідники СБУ викрили завербованого російськими спецслужбами українця. Чоловік планував провести розвідувально-підривну діяльність проти України.

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