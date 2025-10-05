У Львівській області поїзди курсують із затримками: у чому причина

Поїзд / © commons.wikimedia.org

Реклама

«Укрзалізниця» попередила про можливі затримки поїздів у Львівській області через ускладнену ситуацію з безпекою.

Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці» у Telegram.

Зазначається, що, у стрийському напрямку кілька приміських рейсів курсують із відхиленням від розкладу до 30 хвилин. Крім того, регіональний поїзд №826 сполученням Львів — Хмельницький відправився з початкової станції на пів години пізніше, ніж було заплановано.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що УЗ з міркувань безпеки на якийсь час скасувала деякі місцеві (приміські) електрички/поїзди в трьох українських регіонах.