У Львівській області поїзди курсують із затримками: у чому причина
Частина приміських та регіональних рейсів у Львівській області йде з відхиленням від графіка.
«Укрзалізниця» попередила про можливі затримки поїздів у Львівській області через ускладнену ситуацію з безпекою.
Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці» у Telegram.
Зазначається, що, у стрийському напрямку кілька приміських рейсів курсують із відхиленням від розкладу до 30 хвилин. Крім того, регіональний поїзд №826 сполученням Львів — Хмельницький відправився з початкової станції на пів години пізніше, ніж було заплановано.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що УЗ з міркувань безпеки на якийсь час скасувала деякі місцеві (приміські) електрички/поїзди в трьох українських регіонах.