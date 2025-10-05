ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
1 хв

У Львівській області поїзди курсують із затримками: у чому причина

Частина приміських та регіональних рейсів у Львівській області йде з відхиленням від графіка.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Поїзд

Поїзд / © commons.wikimedia.org

«Укрзалізниця» попередила про можливі затримки поїздів у Львівській області через ускладнену ситуацію з безпекою.

Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці» у Telegram.

Зазначається, що, у стрийському напрямку кілька приміських рейсів курсують із відхиленням від розкладу до 30 хвилин. Крім того, регіональний поїзд №826 сполученням Львів — Хмельницький відправився з початкової станції на пів години пізніше, ніж було заплановано.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що УЗ з міркувань безпеки на якийсь час скасувала деякі місцеві (приміські) електрички/поїзди в трьох українських регіонах.

Дата публікації
Кількість переглядів
177
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie