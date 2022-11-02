У Львівській області продали одноповерхову хату за 10 млн гривень: фото

У місті Перемишляни Львівської області на аукціоні продали одноповерхову хату з гаражем за 10 мільйонів гривень. Загальна площа будинку становить 130,1 квадратний метр.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів начальник регіонального відділення фонду державного майна у Львівській області Владислав Калинець.

Він пояснив, що стартова ціна об'єкту згідно з законодавством становила трохи більше двох мільйонів гривень. Гарантійний внесок - 411,76 гривень. На будівлі претендувало 44 учасників аукціону.

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"Учасники настільки захопилися змагальним процесом, що не помітили, як вийшли на суму 10 млн грн. І то не один учасник. Діяв, напевне, принцип "мушу дати більше". Вартість квадратного метру склала майже 55 тисяч гривень. Фото "елітної" нерухомості додається. На жаль, на мою думку, переможці відмовляться від придбання цього об'єкту", - написав Калинець.

Нагадаємо, багато українців, які хочуть придбати власне житло, переорієнтувалася на нерухомість у західних областях України, подалі від лінії бойових дій. ТСН.ua дізнався, скільки коштують найдешевші квартири на Львівщині та яке житло можна придбати від 2 тисяч доларів.

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