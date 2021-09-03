У Львівській області судитимуть працівницю музею, яка "загубила" унікальні книги 14 та 15 століття

Втрата стародруків завдала матеріальної шкоди на загальну суму понад 8,5 млн грн.
У Львівській області на лаві підсудних опинилася працівниця музею. Через її недбальство зникли староукраїнські книги.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області.
Завідувачку відділом Музею мистецтва староукраїнської книги ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького звинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
"За даними слідства, працівниця не забезпечила збереження ввірених їй матеріальних цінностей, що призвело до втрати ряду музейних предметів (книжок), які мають велику історичну цінність та є надбанням культурної спадщини. Було втрачено, зокрема "Апостол" І. Федоровича, 1574 року видання, "Євангеліє" Святодухівського братства, 1575 року видання, "Ключ розуміння" Ґалятовського Йоаникія, 1665 року видання", - повідомляють у прокуратурі.
Втрата стародруків завдала матеріальної шкоди на загальну суму понад 8,5 млн грн.
Нагадаємо, що прокуратура Німеччини висунула звинувачення шести підозрюваним у пограбуванні музейної скарбниці "Зелене склепіння" в Дрездені. Крадіжка сталася в 2019 році.