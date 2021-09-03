У Львівській області судитимуть працівницю музею, яка "загубила" унікальні книги 14 та 15 століття

У Львівській області судитимуть працівницю музею, яка "загубила" унікальні книги 14 та 15 століття

Втрата стародруків завдала матеріальної шкоди на загальну суму понад 8,5 млн грн.

У Львівській області на лаві підсудних опинилася працівниця музею. Через її недбальство зникли староукраїнські книги.

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області.

Завідувачку відділом Музею мистецтва староукраїнської книги ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького звинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

"За даними слідства, працівниця не забезпечила збереження ввірених їй матеріальних цінностей, що призвело до втрати ряду музейних предметів (книжок), які мають велику історичну цінність та є надбанням культурної спадщини. Було втрачено, зокрема "Апостол" І. Федоровича, 1574 року видання, "Євангеліє" Святодухівського братства, 1575 року видання, "Ключ розуміння" Ґалятовського Йоаникія, 1665 року видання", - повідомляють у прокуратурі.

Втрата стародруків завдала матеріальної шкоди на загальну суму понад 8,5 млн грн.

Нагадаємо, що прокуратура Німеччини висунула звинувачення шести підозрюваним у пограбуванні музейної скарбниці "Зелене склепіння" в Дрездені. Крадіжка сталася в 2019 році.

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