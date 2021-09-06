У Львівській області тіло вбитої жінки два тижні пролежало у квартирі

У Львівській області тіло вбитої жінки два тижні пролежало у квартирі

Поліція вже затримала вбивцю. Ним виявився син загиблої.

У місті Самбір місцева жителька звернулася до поліції і повідомила, що в одній із квартир у багатоквартирному будинку на вулиці Шухевича виявлено тіло літньої жінки.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

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Як встановили правоохоронці, загибла, 80-річна місцева мешканка, проживала у квартирі разом з 47-річним сином. На її тілі було виявлено ознаки насильницької смерті та гниття – мертва жінка пролежала у ліжку близько двох тижнів. Також встановлено, що до вбивства пенсіонерки причетний її син.

Тіло загиблої скеровано на експертизу. Зловмисника затримано. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Санкція статті передбачає покарання - позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, що у Львівській області 44-річна жінка зарізала свого 30-річного співмешканця.

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