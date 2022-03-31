У Львівській області відновлюють роботу заклади культури

У багатьох закладах області знайшли прихисток переселенці.

Від п'ятниці, 1 квітня у Львівській області відновлюють свою роботу заклади культури.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Продовжать приймати відвідувачів Державні історико-культурні заповідники "Тустань" та "Нагуєвичі", а також скансен "Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького", музеї-заповідники "Підгорецький замок", "Жовківський замок", "П'ятничанська вежа".

Команда Львівського музею історії релігії регулярно організовує тематичні екскурсії про релігійне життя Львова, екскурсії підземеллями музею та розважально-пізнавальні квести для дітей вимушено переселених осіб.

"Від початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну більшість закладів культури нашої області перетворилися на прихистки для тих, хто тікає від бомбардувань! Ті заклади, де зараз проживають вимушені переселенці, також відновлюють роботу. Але прихистки для людей, які у них облаштували, функціонуватимуть і надалі", - наголосив Козицький.

Крім того, розширять формат роботи театрально-концертні установи, музеї та заповідники.

Як повідомлялося, львівські активісти принесли до "Ашану" залиті "кров’ю" іграшки. Мовчазну акцію протесту влаштували біля трьох магазинів мережі. У руках містяни тримали плакати, заплямовані червоною фарбою- вона символізувала кров українців. На плакатах написи- "Ашан ігнорує вбивства".

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