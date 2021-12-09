У Львівській області "замінували" одразу дев'ять ТРЦ: із будівель евакуювали понад три тисячі людей

Зараз "телефонного терориста" розшукують копи.
На Львівщині невідомий “замінував” дев'ять торгових центрів. Внаслідок чого з будівель евакуювали понад три тисячі людей.
Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
Інформація про "мінування" об'єктів правоохоронцям надійшла 8 грудня близько 21:27. Невідомі нібито заклали бомби одразу у дев'ять торгових центрів, що розташовані у різних частинах регіону. З будівель одразу евакуювали загалом понад три тисячі людей.
На місце прибули поліцейські, рятувальники, медики, а також кінологи з собаками та вибухотехніки. Фахівці всю ніч обстежували будівелі та території навколо, проте жодних небезпечних для життя предметів не виявили.
Хто саме і для чого вирішив "пожартувати", невідомо. Копи розшукують "телефонного терориста". Йому загрожує кримінальна відповідальність.
Нагадаємо, що 8 грудня у Дніпрі також "мінували" будівлі. Бомби шукали у трьох школах.
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