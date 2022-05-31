У Львівській області збудують за сучасною технологією двоповерховий будинок для переселенців

У Львівській області збудують за сучасною технологією двоповерховий будинок для переселенців

На Львівщині збудують двоповерховий будинок для 80 переселенців.

У місті Дрогобичі Львівської області зводять за сучасною технологією каркасних споруд багатоквартирний двоповерховий будинок. Житло розраховане на 80 вимушених переселенців.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.



За його словами, квартири матимуть індивідуальні санвузли, душові та кухні. Завдяки будівництву із дерев’яних каркасних споруд житло буде берегти енергію та швидко прогріватися взимку.



"Технологія, яку застосовують, дозволяє звести житло швидко, якісно і за помірну ціну. Завершення робіт заплановане цьогоріч, до кінця вересня. Зараз тривають фундаменті роботи", - йдеться в повідомленні.

фото / Максим Козицький

За словами Максима Козицького, це житло першочергово передбачене для багатодітних сімей, сімей з дітьми, осіб пенсійного віку, домівки яких зруйновані або непридатні для проживання через воєнні дії.



"Якщо ви хочете отримати квартиру, звертайтесь у департамент міського господарства Дрогобицької міської ради", - зазначив очільник Львівської ОВА.

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