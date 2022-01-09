У Львівській області зіткнулися рейсовий автобус з пасажирами та легковик: є постраждалі

У Львівській області зіткнулися рейсовий автобус з пасажирами та легковик: є постраждалі

Обставини та причини події з’ясовують правоохоронці.

На Львівщині вранці 9 січня на дорозі зіткнулися рейсовий автобус та легковий автомобіль. Внаслідок чого постраждали водії та пасажири обох автівок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, подія сталася поряд із селищем Новий Став Львівського району. Там зіткнулися рейсовий автобус "Еталон", що курсує за маршрутом "Радехів — Львів", та легковий автомобіль Mazda 5. На момент зіткнення в автобусі перебувало 8 пасажирів.

Внаслідок зіткнення та подальшої деформації транспортних засобів, у салоні легковика виявилися затиснутими водій та пасажир. Крім того, в авто знаходилася і дитина, яка отримала легкі тілесні ушкодження. Травмувався також водій автобуса.

“Потерпілих з травмами різного ступеня важкості та дитину було госпіталізовано в Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги Львова. Обставини та причини події з’ясовують правоохоронні органи”, — розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що у Харкові жінка вмирала на підлозі, поки компанія, в якій вона перебувала, веселилася.

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