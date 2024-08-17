У Львівському центрі розваг травмувались діти: реквізит вибухнув під час відкриття нової локації

У львівському розважальному центрі LEOLAND у суботу, 17 серпня, відкрилась нова локація – майже справжня лабораторія у місті професій "Kidlandia". Але під час заходу у руках аніматора вибухнула термоколба. Внаслідок інциденту травми отримали троє маленьких відвідувачів та сам аніматор.

Про це пише LvNews з посиланням на заяви медиків та розважального закладу.

На місце викликали бригаду медиків, які доправили усіх постраждалих до лікарні святого Миколая.

"Двоє дітей — 9-річний хлопчик та 10-річна дівчинка, отримали незначні осколкові поранення брови та повіки. Їм провели первинну хірургічну обробку ран і наклали шви. Третя дитина — восьмирічний хлопчик, поступив із поверхневою травмою голови та забоєм мʼяких тканин внаслідок падіння", — йдеться у повідомленні.

Після надання медичної допомоги усіх поранених відпустили додому.

Розважальний заклад повідомив, що з'ясовує, за яких причин вибухнув реквізит і перевіряють записи з камер відеоспостереження.

Нагадаємо, у Гостомелі на дитячому майданчику знайшли гранату. Уважні батьки вчасно помітили, як діти вирішили взяти гранату до рук.

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