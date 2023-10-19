В Івано-Франківському ТЦК взяли на фіктивну службу місцевих футболістів: на них витратили 1,5 млн грн

У Львові засудили посадовця Івано-Франківського обласного ТЦК за зарахування на військову службу чоловіків, які служили лише "на папері".

Личаківський районний суд міста Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою командиру роти охорони Івано-Франківського обласного ТЦК та СП. Суд дозволив внести заставу у 214 тис. грн та відсторонив його від виконання обов'язків.

Про це повідомляє ДБР.

Як встановило слідство, командир зарахував на військову службу до роти охорони 7 осіб, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Усі вони служили лише на "папері" та не виконували жодних військових обов’язків.

Так, ці особи "відслужили" загалом 1100 днів і отримали за цей час від держави грошове та матеріальне забезпечення. Фіктивні військовослужбовці коштували бюджету майже 1,5 млн грн – це сума безпідставно нарахованих і виплачених їм коштів.

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація, яка супроводжується дискусіями з приводу її посилення. Також суспільство цікавить, наскільки масовим є виїзд ухилянтів за кордон, чи можна їх буде за це карати в майбутньому та чи зрештою влада позбавить старших чоловіків можливості здобувати вищу освіту й мати відстрочку від служби.

Про це детально розповідаємо в матеріалі ТСН.ua.

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