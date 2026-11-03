У Львові 13 років шукали чоловіка, який викрав трамвай і врізався в будинок: що вирішив суд

У Львові закрили справу про ДТП 13-річної давнини

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У Львові не знайшли чоловіка, який викрав трамвай із депо і врізався в будинок 13 років тому. Суд закрив справу через закінчення строків давності.

Про це мовиться в ухвалі Шевченківського районного суду Львова.

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За матеріалами справи, 1 березня 2013 року до Шевченківського райвідділу міліції Львова надійшла заява про незаконне заволодіння трамваєм.

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У «Львівелектротрансі» повідомляли, що невідомий розбив шибку та викрав із депо трамвай, який курсував за маршрутом №5. На перехресті вулиць Замарстинівської та Гайдамацької вагон на великій швидкості зійшов із рейок та в’їхав у будинок.

Очевидці допомогли чоловікові вибратися з трамвая, вважавши, що це водій. Однак після цього він утік. Унаслідок аварії ніхто не постраждав.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом.

Під час розслідування правоохоронці оглянули територію та трамвай, допитали представника потерпілої сторони та дев’ятьох свідків, а також отримали висновок експерта. Однак за понад 13 років не вдалося встановити особу, яка незаконно заволоділа трамваєм.

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У жовтні 2026 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження. Він зауважив, що строки давності притягнення до кримінальної відповідальності закінчилися.

«Передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ять років. Вказаний злочин є нетяжким злочином та згідно ст. 49 КК України строки притягнення особи до кримінальної відповідальності по вказаному провадженню минули», — мовиться в ухвалі.

Шевченківський районний суд Львова задовольнив клопотання прокурора та закрив кримінальне провадження.

Нагадаємо, коки Київ був під обстрілом, підліток викрав авто військового, щоб вразити своїх знайомих. Поїздка на чужих колесах закінчилася ДТП та врученням підозри від правоохоронців.

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