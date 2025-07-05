У Львові акушерка побила колегу в пологовому залі: чим все закінчилось

Вирок суду / © pixabay.com

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Суд у Львові визнав винною акушерку обласної клінічної лікарні Анну Федорчак, яка під час нічної зміни вдарила свою колегу металевими інструментами для пологів.

Про це пише ZAXID.NET з посиланням на вирок суду.

Інцидент стався 9 жовтня 2024 року близько першої ночі в одному з пологових залів лікарні. Під час конфлікту між черговими акушерками Анна Федорчак завдала удару по обличчю старшій зміни — Валентині Зубачик. Потерпіла отримала синці та гематоми, які були кваліфіковані експертами як легкі тілесні ушкодження.

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Попри заперечення вини, суд визнав Федорчак винною за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України. Обвинувачена стверджувала, що тілесні ушкодження сталися випадково — мовляв, набір інструментів потрапив у обличчя колеги під час боротьби за нього. Однак свідок інциденту підтвердила, що удар був навмисним.

Личаківський районний суд Львова, під головуванням судді Григорія Жовніра, призначив покарання у вигляді штрафу 850 грн. Крім того, обвинувачена має сплатити 20 тис. грн моральної шкоди постраждалій.

Нагадаємо, у четвер, 3 липня, у центрі Львова правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував дебош у проїзді Крива Липа — популярному місці з великою кількістю ресторанів. Після затримання він поводився агресивно, вживав нецензурну лексику та погрожував, що «всіх звільнить».

На відео, яке з’явилося в місцевому Telegram-каналі Zahid WTF, видно, як чоловік називає себе працівником Галицької районної адміністрації та демонструє посвідчення.

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