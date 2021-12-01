У Львові антивакцинатора Стахіва суд відпустив під заставу: гроші зібрали його прихильники

Стахів має прийти до Львівської обласної психіатричної лікарні для проходження експертизи.
У середу, 1 грудня, лідера антивакцинаторів Остапа Стахіва випустили із СІЗО. Його прихильники зібрали майже 1 млн грн на заставу.
Про це інформує "Суспільне".
Заступник генерального директора львівської обласної психіатричної лікарні Андрій Маланчук розповів, що сьогодні Стахів має прибути до медзакладу для проходження експертизи.
"Остапа Стахіва у нас ще немає. Але є ухвала, є слідчі дії. Він має поступити до нас у лікарню. Його відпустили додому, бо він звільнений з-під варти", — сказав Маланчук.
Нагадаємо, що суд відправив антивакцинатора Остапа Стахіва на судово-психіатричну експертизу. Його прихильники зібрали 998,8 тис. грн, необхідних для сплати застави. Проте вчора гроші ще не надійшли на рахунок суду, тому Стахів залишався у камері львівського СІЗО.
Раніше
- В Остапа Стахіва у Львові правоохоронці провели обшуки. На захист скандального антивакцинатора прийшли його однодумці, які агресивно поводилися.
- СБУ повідомила, що правоохоронці викрили антиукраїнську мережу, яка під антивакцинаторськими гаслами готувалася до захоплення влади в Україні. За попередніми даними, їхні дії координували з Росії.
- 18 листопада Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід антивакцинатору Остапу Стахіву.
- У Києві 24 листопада під час акції противники вакцинації спочатку протестували проти карантинних обмежень та вакцинації під Верховною Радою та перекривали дороги. Згодом вони вирушили колоною до СБУ, аби відпустили Остапа Стахіва - одного з лідерів антивакцинаторського руху.