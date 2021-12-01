У Львові антивакцинатора Стахіва суд відпустив під заставу: гроші зібрали його прихильники

Стахів має прийти до Львівської обласної психіатричної лікарні для проходження експертизи.

У середу, 1 грудня, лідера антивакцинаторів Остапа Стахіва випустили із СІЗО. Його прихильники зібрали майже 1 млн грн на заставу.

Про це інформує "Суспільне".

Заступник генерального директора львівської обласної психіатричної лікарні Андрій Маланчук розповів, що сьогодні Стахів має прибути до медзакладу для проходження експертизи.

"Остапа Стахіва у нас ще немає. Але є ухвала, є слідчі дії. Він має поступити до нас у лікарню. Його відпустили додому, бо він звільнений з-під варти", — сказав Маланчук.

Нагадаємо, що суд відправив антивакцинатора Остапа Стахіва на судово-психіатричну експертизу. Його прихильники зібрали 998,8 тис. грн, необхідних для сплати застави. Проте вчора гроші ще не надійшли на рахунок суду, тому Стахів залишався у камері львівського СІЗО.

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