У Львові через аварію на водогоні кілька вулиць залишились без води: адреси

У Львові через аварію на водогоні кілька вулиць залишились без води: адреси

Через прорив не курсуватимуть і тролейбуси.

У Львові на вул. Коротка, 5 стався аварійний витік на водопроводі, тож вулицю перекрили для транспорту, а в будинках ще на 4 вулицях зникла вода.

Про це з посиланням на диспетчерську службу ЛМКП «Львівводоканал», повідомила "Варта1".

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На місці прориву утворилася яма, в яку провалилась автівка, її довелося діставати комунальникам, бо самостійно виїхати вона вже не могла.

"Від 11.00 год розпочнуться ремонтні роботи з ліквідації витоку. На час робіт – з 11.00 год і до 17.00 год – буде призупинено водопостачання до будинків на вул. Братів Міхновських, вул. Коротка, вул. Стародубська, вул. Шараневича. Також вул. Коротку перекриють для руху транспорту", - зазначили у відомстві.

Зазначається, що всі будинки на вказаних вулицях залишились без води на час ремонту.

За інформацією ЛКП «Львівелектротранс», на час ремонтних робіт не будуть курсувати тролейбуси №27 і №32.

Нагадаємо, що у Трускавці від 3 січня не було води, адже місцеві чиновники не підписали договір із водопостачальником.

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