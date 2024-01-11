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У Львові чоловік дав хабар, щоб влаштуватись на військову службу: чим це закінчилось

У Львові чоловік дав хабар, щоб влаштуватись на військову службу: чим це закінчилось

У Львові засудили прикордонника / Фото: pixabay.com

На суді підозрюваний провину визнав.

У Львові до 2 років позбавлення волі засудили колишнього прикордонника, який за гроші пообіцяв влаштувати чоловіка на військову службу за контрактом. 

Про це йдеться у вироку Сихівського районного суду міста Львова. 

За даними суду, інспектор прикордонної служби 30 січня 2022 року у Львові отримав від чоловіка 150 доларів хабаря. Гроші йому передали в обмін на те, що він допоможе потерпілому влаштуватись на військову службу за контрактом. 8 лютого 2022 року прикордоннику передали другу частину хабаря - 550 доларів. Після цього підозрюваного затримали. 

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Матеріали суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він просив суд суворо його не карати. 

Сихівський районний суд Львова визнав підозрюваного винним за ч.2 ст.369-2 КК України. 

Його засудили до 2 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Нагадаємо, у Львові таксист відмовився везти військового

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