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У Львові чоловік отримав повістку, але не прийшов до ТЦК: чим це закінчилось

У Львові чоловік отримав повістку, але не прийшов до ТЦК: чим це закінчилось

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав.

У Львові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду міста Львова. 

За даними суду, чоловік працює водієм у ФОПа та має непогашену судимість. У березні працівники ТЦК запросили чоловіка на проходження ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Йому дали повістку для проходження військової служби, проте підсудний так і не прийшов до військкомату. 

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. 

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, у Рівненській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте понад рік ховався від мобілізації.

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