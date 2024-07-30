У Львові чоловік отримав повістку, але не прийшов до ТЦК: чим це закінчилось

На суді чоловік провину визнав.
У Львові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду міста Львова.
За даними суду, чоловік працює водієм у ФОПа та має непогашену судимість. У березні працівники ТЦК запросили чоловіка на проходження ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Йому дали повістку для проходження військової служби, проте підсудний так і не прийшов до військкомату.
На суді чоловік провину визнав та розкаявся.
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Рівненській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте понад рік ховався від мобілізації.
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