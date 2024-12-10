У Львові чоловік отримав повістку, але не прийшов до ТЦК: чим це закінчилось

У Львові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК і ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Залізничного районного суду м. Львова.

За даними суду, жителя Львова визнали придатним до мобілізації. У квітні 2024 року йому дали повістку, проте чоловік не прийшов до ТЦК.

На суді він провину визнав та розкаявся. Він заявив, що нібито не прийшов до ТЦК, бо перебував на лікуванні.

"На облік до визначеної для проходження служби за мобілізацією військової частини ЗСУ не став, до військової служби та покладених на нього обов`язків не приступив. Щиро розкаявся, просив суд взяти до уваги наявність в нього на утриманні малолітня дитина", - йдеться у вироку суду.

Суд встановив, що чоловіка раніше не судили, на роботі його позитивно характеризують і він дійсно виховує дитину. Проте, на думку суду, це не є підставами, щоб ухилитись від мобілізації.

Жителя Львова визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік у ТЦК заявив, що готовий до мобілізації лише за однієї умови.

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