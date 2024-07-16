У Львові чоловік погрожував спалити себе через нібито несправедливий вирок суду: чим все закінчилось

У вівторок, 16 липня, біля львівської Ратуші чоловік облив себе бензином та погрожував вчинити самоспалення на знак протесту проти, як він вважає, несправедливого судового вироку.

Про це пише Zaxid.net.

Інцидент трапився близько полудня у центрі Львова. Молодий чоловік, який виявився уродженцем Азербайджану Вусалом Сафал-Огли Назаровим, облився бензином з каністри та погрожував себе підпалити. На місце події оперативно прибули рятувальники, поліція та бригада швидкої допомоги. До розмови з протестувальником долучилися перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко та директор департаменту Адміністрація міського голови Євген Бойко.

Після переговорів чоловіка вдалося переконати не вдаватися до самоспалення. Його запросили на розмову до мерії, де надали юридичну консультацію.

З'ясувалося, що Вусал Назаров протестував проти вироку Шевченківського районного суду Львова, який у березні цього року засудив його за побиття покупця на ринку "Тополя-1". Згідно з матеріалами справи, 3 червня 2023 року між Назаровим та покупцем виникла бійка через "неприйнятну поведінку потерпілого по відношенню до співмешканки обвинуваченого". Назаров стверджує, що покупець чіплявся до його дівчини, торкнувшись її нижче пояса.

Суд визнав Назарова винним в умисному нанесенні середньої тяжкості тілесних ушкоджень та призначив покарання у вигляді 2,5 років обмеження волі, а також зобов'язав виплатити потерпілому 250 тисяч гривень моральної компенсації. Львівський апеляційний суд 9 липня підтвердив цей вирок.

Після акції протесту Назаров написав у Facebook, що прийшов до міської ради "з останньою надією привернути увагу суспільства до несправедливості системи". Після спілкування в мерії протестувальник разом зі своїм адвокатом вирушили до відділку поліції.

Нагадаємо, у Кракові на місцевій водоймі група поляків напала із мачете та сльозогінним газом на 17-річного українця і жорстокого його побила. Хлопцю відрубали палець і пробили голову.

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