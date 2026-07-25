У Львові чоловік порізав пса ножем і встромив у нього вила

Собака / © Pixabay

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У Львові 43-річний власник познущався з песа, зачиненого у вольєрі. Як попередньо встановили правоохоронці, чоловік завдав тварині удари ножем та вилами, чим спричинив їй тілесні ушкодження.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Львівщини.

Про жорстоке поводження з собакою повідомила мати 43-річного чоловіка. Жінка зателефонувала до поліції і заявила, що її син у стані алкогольного сп’яніння поводиться агресивно і завдає ударів тварині.

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На місце прибули правоохоронці — на той час чоловік зник із місця події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від пʼяти до восьми років з конфіскацією тварини.

Призначено експертизи. Вірішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.

Раніше ми писали, що у Львові правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом ймовірного жорстокого поводження з тваринами, внаслідок якого загинули дві собаки.

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