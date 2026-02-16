У Львові чоловік послизнувся і впав під колеса авто: шокувальне відео

Негода / © Associated Press

У Львові чоловік послизнувся і впав просто під колеса авто. На щастя, він вижив.

Про це написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За даними влади, інцидент стався на вул. Тершаковців.

«Нещасний випадок з пішоходом, послизнувся, за попередньою інформацією пішохід травмований, живий», — написав депутат.

У Києві вирує негода: що відбувається на дорогах

Як відомо, Київ накрив потужний снігопад зі штормовим вітром і морозом.

Негода перетворила вулиці на небезпечну «ковзанку» та значно ускладнила рух транспорту. Дороги столиці вкриті льодом і снігом, автомобілі застрягають у заметах, їх зносить із траси. Рух на окремих ділянках, зокрема трасі Одеса — Київ, тимчасово блокувався. У місті спостерігаються серйозні затори та ДТП через ожеледицю, а громадський транспорт теж рухається зі скрутами.

Місцева влада закликає киян утриматися від поїздок без нагальної потреби. Комунальники працюють у посиленому режимі, розчищаючи дороги та тротуари від снігу.

Раніше ми повідомляли, що погода в Україні 16 лютого буде складною.

Так, по всій країні очікується мороз, сніг та ожеледиця. Оголошено жовтий рівень небезпеки — жовтий.

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру та значне зниження температури у всіх регіонах. Через негоду на дорогах можливі ускладнення руху. Людей закликають бути обережними, щоб уникнути ризиків для здоров’я та життя.